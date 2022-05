André - Mailson Santana / Fluminense

AndréMailson Santana / Fluminense

Publicado 12/05/2022 13:10

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense, o volante André pode estar deixando o clube carioca. De acordo com informações do "NetFlu", o Barcelona, da Espanha, a Udinese, da Itália, e o Ajax, da Holanda, teriam interesse na contratação do volante, de 20 anos.

André é considerado peça fundamental no Fluminense desde o ano passado. Ele se tornou titular após marcar no clássico contra o Flamengo pelo primeiro turno do Brasileiro e não saiu mais da equipe. Foi escalado por Roger Machado, Marcão, Abel Braga e agora por Fernando Diniz.

Ao todo, o meia tem 68 jogos, fez dois gols e deu duas assistências pelo Tricolor. O clube carioca precisa cumprir metas de vendas na atual temporada e o nome de André, além de Nino, são as principais esperanças de uma boa transferência que o Tricolor tem em 2022.

Lembrando que o Fluminense já acertou a venda de Luiz Henrique para o Real Betis. O jogador, de 21 anos, irá permanecer no Tricolor até o julho e depois irá viajar para Sevilha para se apresentar ao clube espanhol.