AndréMailson Santana / Fluminense

Publicado 13/05/2022 10:00

Rio - Um dos principais destaques do time do Fluminense, o volante André foi só elogios ao comentar os primeiros dias sob o comando de Fernando Diniz. O jovem, de 20 anos, elogiou o treinador tricolor e a forma como ele vem se relacionando com o elenco. No entanto, o meia admitiu que com pouco tempo para treinar, o modelo de jogo que agrada ao comandante ainda não foi implantado no clube carioca.

"O Diniz é muito especial, além de ser inteligente taticamente, se preocupa com o ser humano. Ele chegou dizendo que ia dar carinho para todos, não que o Abel não tivesse esse perfil, mas foi uma atitude muito legal. Ele chegou em uma sequência importante e mesmo sem conseguir treinar conseguimos os resultados pelo espírito de equipe. Com o passar do tempo creio que as ideias de jogo dele vão conseguir ser aplicadas", afirmou em entrevista ao SporTV.

Na vitória sobre o Vila Nova, André atuou como segundo volante ao lado de Wellington. O jovem admitiu que se sente mais à vontade jogando como primeiro homem de meio-campo, mas que irá executar a função que o treinador do Fluminense achar melhor para ele.

"Se me colocar em qualquer posição eu vou estar jogando. Mas eu estou mais adaptado como primeiro volante, mas se for para atuar como segundo volante, ao lado do Wellington ou do Felipe Melo, tudo bem. Não vou escolher posição, claro que todo jogador tem uma preferência, mas eu quero jogar e dar meu máximo", disse.