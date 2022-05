Fernando Diniz esboça provável Fluminense para a partida contra o Athletico - Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Fernando Diniz esboça provável Fluminense para a partida contra o AthleticoFoto: Marcelo Goncalves/Fluminense FC

Publicado 13/05/2022 21:15

Rio - O técnico Fernando Diniz deve fazer apenas uma mudança para a partida do Fluminense contra o Athletico-PR neste sábado (14), às 21h, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador pretende manter a base da equipe que se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira. A informação é do portal "GE".

A mudança será na lateral-direita, com a entrada de Lucas Calegari na vaga de Samuel Xavier, que não viajou para Volta Redonda e está vetado para a partida. Além da lateral, o Fluminense ainda não terá o retorno de Ganso, que segue fora por uma lesão na coxa, e também de Felipe Melo, que está em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, para o meio-campo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Lucas Calegari, Nino, David Braz, Mario Pineida; Wellington, André, Yago Felipe e Nathan; Luiz Henrique e Germán Cano.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Fluminense ocupa a 15ª colocação e soma cinco pontos em cinco partidas. Até o momento, o Tricolor conquistou apenas uma vitória na Série A.