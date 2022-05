Thiago Silva - AFP

Publicado 13/05/2022 15:32

Rio - Perto de sua quarta Copa do Mundo, o zagueiro Thiago Silva, de 37 anos, segue atuando em alto nível no futebol europeu. Embora tenha uma idade avançada, o defensor ainda deseja escrever mais um capítulo antes de pendurar as chuteiras. Em entrevista ao jornal "The Telegraph", o brasileiro voltou a falar sobre o seu desejo de voltar ao Fluminense para dar números finais a sua história no futebol.

"O Fluminense é o clube que eu gostaria de terminar. Foi o clube onde joguei depois da minha doença e é o clube que me abriu as portas depois dessa etapa e acreditou em mim quando ninguém pensava que Thiago Silva ainda seria um jogador. É o clube que eu torço também", afirmou.

Com passagem marcando pelo Tricolor nas temporadas de 2006 a 2008, Thiago Silva vem abordando há algum tempo a possibilidade de voltar ao Brasil. A sua última renovação com o Chelsea foi acompanhada de perto pelos torcedores do Fluminense que esperavam um retorno já em 2022. Ao abordar a permanência na Inglaterra por mais um temporada, o zagueiro afirmou que está muito adaptado a Londres e ao clube.

"Assinar um novo contrato, para mim, foi a decisão mais fácil de tomar. Me sinto muito em casa aqui, minha família está muito feliz aqui e, de um modo geral, se as coisas estão indo bem fora do campo, elas tendem a melhorar em campo também", disse.