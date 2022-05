Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 13/05/2022 17:00

Rio - No comando do Fluminense há poucos dias, Fernando Diniz já detectou que o elenco tricolor precisa de mais opções no ataque. E uma delas pode vir inclusive das categorias de base. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o treinador se mostrou bastante empolgado com o rendimento de Gabryel Martins no jogo treino da equipe sub-23 contra o Cano do Rio. O jovem fez seis gols no massacre tricolor por 11 a 0.

Gabryel Martins Mailson Santana / Fluminense

De acordo com o jornalista, Fernando Diniz já vinha observando o atacante e pode dar oportunidades a ele no time de cima. Gabryel Martins tem 20 anos e fez apenas uma partida como profissional no duelo pelo Carioca que terminou empatado por 0 a 0 contra o Boavista.

O atacante tem uma das características que Fernando Diniz deseja em um dos reforços para o Fluminense. Gabryel Martins pode atuar tanto pelo lado, como mais centralizado. Assim como ele, o Tricolor conta com John Kennedy com as mesmas características, mas problemas fora das quatro linhas e lesões vem atrapalhando o seu aproveitamento como profissional em 2022.

Além de um atacante que faça essas duas funções, Fernando Diniz também deseja que o Fluminense contrate mais um atacante para suprir a saída de Luiz Henrique, que foi negociado com o Betis e irá deixar o clube carioca em julho.