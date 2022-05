Wellington no treino do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 13/05/2022 16:47

Com a chegada de Fernando Diniz, Wellington ganhou mais espaço no Fluminense enquanto Felipe Melo ainda se recupera de artroscopia no joelho direito. Aplaudido pelos tricolores que estavam no Serra Dourada, na vitória sobre o Vila Nova por 2 a 0, pela Copa do Brasil, o volante agradeceu o apoio da torcida e espera finalmente se firmar no time após um ano e meio.

"Agradeço à torcida. Lógico que não é fácil trabalhar com críticas e sendo cobrado. Mesmo dando o melhor, às vezes as coisas não acontecem da forma como se pensa. No último jogo saí aplaudido e ser reconhecido pelo que fiz dentro de campo é muito importante. Me dá mais esperança, ânimo e motivação para continuar do time", afirmou.



Wellington também revelou a conversa que ele e André tiveram com Fernando Diniz para poderem formar a dupla de volantes no meio de campo do Fluminense contra o Vila Nova.



"Quando ele nos chamou, falou que era possível jogarmos junto, e quando um fosse buscar, o outro deveria movimentar pelo lado contrário. Buscamos fazer e por isso fizemos grande partida", disse Wellington, que elogiou muito o início de trabalho de Fernando Diniz:



"A confiança que ele passa nos deixa mais soltos e nos dá liberdade para fazer o melhor em campo. Ele trouxe muitas coisas positivas: na confiança, nas partes tática e t´wcnica, no carinho dele pelo ser humano. Ele vê aquilo que o jogador está precisando. É a primeira vez que trabalho com um treinador que dá tanta confiança aos jogadores, não apenas aos titulares. e também é um estudioso do futebol".