Ganso saiu logo no primeiro tempo do jogo contra o PalmeirasMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Publicado 13/05/2022 17:43

Uma boa notícia para os tricolores. Cinco dias depois de sentir uma lesão na coxa direita, Paulo Henrique Ganso treinou com bola nesta sexta-feira, como inicialmente informou a TV Globo, e aumentou suas chances de estar à disposição no duelo decisivo da próxima semana, contra o Unión Santa Fé (ARG) pela Copa Sul-Americana.

O meia de 32 anos se machucou ainda no primeiro tempo no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no domingo. A lesão na coxa direita foi constatada após exames, mas os médicos do Tricolor avaliaram que era leve (grau 1).



Um dos destaques do Fluminense, Ganso vinha de uma sequência positiva, com três gols marcados em dois jogos. Quando se machucou, o meia jogava ao lado de Nathan, numa formação mais ofensiva do meio de campo. Ele não enfrentou o Vila Nova, quarta-feira, e não deve ficar à disposição neste sábado, quando o Tricolor enfrenta o Athletico-PR em Volta Redonda, às 21h.