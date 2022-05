Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fernando DinizMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/05/2022 14:48

Rio - Com desfalque de quatro jogadores, o Fluminense vai a campo contra o Athletico-PR, neste sábado (14), em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A principal surpresa ficou por conta da ausência de Fred que não poderá entrar em campo no duelo pela Série A.

Ganso e Felipe Melo que participaram do treino da última sexta ficaram de fora como o previsto. Samuel Xavier, que passou mal na partida da última quarta-feira, contra o Vila Nova, foi vetado. A principal surpresa foi a ausência de Fred, que voltou a reclamar de um problema de visão dupla no olho direito, no qual já havia passado por cirurgia em 2020. Com isso, o camisa 9 será avaliado por um especialista e de forma preventiva não foi relacionado.

Dessa forma, confira os jogadores à disposição do treinador Fernando Diniz:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel

Laterais: Calegari, Cris Silva, Marlon e Pineida

Zagueiros: David Braz, David Duarte, Luccas Claro, Manoel e Nino

Meio-campistas: André, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Wellington e Yago Felipe

Atacantes: Caio Paulista, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode