Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 14/05/2022 20:19

O Fluminense está preparado para pegar o Athletico-PR, no Estádio Raulino de Oliveira, às 21h, pela sexta rodada do Brasileirão. Sem Fred, com dores na vista, o técnico Fernando Diniz manteve a base do time que entrou entrou em campo nas últimas rodadas, mas com uma novidade na lateral direita: Yago Felipe, volante de ofício.

Então, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz e Pineida; Wellington, André, Martinelli e Nathan; Luiz Henrique e German Cano.