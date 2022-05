Cano - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 14/05/2022 22:58

O time do Fluminense confirmou a boa fase ao bater o Athletico por 2 a 1 nos embalos de sábado à noite, no Raulino de Oliveira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por German Cano, que deu um 'show' e garantiu a vitória da sua equipe. Matheus Felipe descontou para o Furacão.

O Fluminense começou o jogo se impondo. Dominou a posse de bola e conseguiu criar oportunidades desde os momentos iniciais. Desorganizado, o Athletico tinha dificuldade de bloquear a linha de passe tricolor, mesmo quando o time estava recuado. Aos sete, Wellington faz belo lançamento para Cano chutar cruzado de esquerda e abrir o placar.

Aos poucos, o time visitante conseguiu equilibrar a partida, apertou a marcação e incomodou. Aos 21, Pablo perdeu um gol inacreditável. Ele recebeu cruzamento rasteiro e, embaixo da trave com o gol livre, chutou por cima do travessão. O time de Fernando Diniz continuou ligeiramente superior até o fim do primeiro tempo, mas o Athletico mostrou que ainda está no jogo.

No segundo tempo, o Fluminense continuou melhor, se opondo em campo e não dando espaço ao Furacão. Aos 21 minutos, o Tricolor quase ampliou o marcador. Willian Bigode carregou no meio-campo, passou para Arias, que chutou na trave. Quase uma pintura no Raulino de Oliveira.

Mas, aos 32, o Athletico entrou pelo cano. Arias cruzou para Luiz Henrique na área, o jovem ajeitou de cabeça para Willian Bigode, que passou também de cabeça para Cano chutar no ângulo. Golaço do argentino goleador. Em 29 jogos o atacante marcou 15 vezes, fazendo quatro gols nas últimas três partidas.

Depois de conseguir o segundo, o Fluminense recuou o time e se fechou para administrar o placar, conseguir mais uma vitória no Brasileirão e mostrar a evolução da equipe nas mãos de Fernando Diniz. Mas, antes de acabar a partida, o Atheletico conseguiu diminuir aos 47, porém já era tarde. Após cobrança de escanteio de Pedro Rocha, Matheus Felipe escorou a bola, que bateu num marcador, e voltou para o zagueiro finalizar para descontar.

Com a vitória sobre o Athletico, o Fluminense, com oito pontos, vai dormir na 11ª colocação, pois neste domingo outras equipes jogarão, e o Tricolor pode mudar de posição na tabela do Brasileirão.

Agora, o Fluminense volta a pensar na Copa Sul-Americana e tem duelo decisivo pela competição na quinta-feira, com o Unión Santa Fe, fora de casa, às 19h15. O time precisa vencer se quiser continuar sonhando com a classificação para a próxima fase.