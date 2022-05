David Braz pode voltar ao Fluminense nesta quarta-feira (4) pela Sul-Americana - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 15/05/2022 19:00 | Atualizado 15/05/2022 19:02

Rio - Samuel Xavier e David Braz passaram mal nos últimos dois jogos do Fluminense. Ambos tiveram que ser substituídos ainda no primeiro tempo. O motivo: uma virose. Fernando Diniz esclareceu o ocorrido com os dois jogadores do clube das Laranjeiras.

"Tem que saber por que saiu o jogador. Não teve nada a ver com desgaste. O Samuel teve uma virose e o David Braz teve uma virose também. Não tem nada a ver com intensidade do jogo. Ao contrário. O time está treinando e jogando. Quanto mais jogam nessa intensidade, a tendência é que consigam se adaptar à forma de jogar, à forma física. Acredito que o time só vá melhorar", disse.

O lateral passou mal na última quarta contra o Vila Nova, foi substituído e nem viajou para Volta Redonda. Já o zagueiro não conseguiu terminar o duelo contra o Athletico-PR e deu lugar a Luccas Claro ainda na primeira etapa no Raulino de Oliveira.