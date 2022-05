Germán Cano - Lenardo Brasil/ Fluminense

Germán CanoLenardo Brasil/ Fluminense

Publicado 15/05/2022 17:46

Rio - Com a aposentadoria próxima, Fred se despedirá do Fluminense em 21 de julho deste ano. Enquanto isso, Germán Cano vem se destacando com a camisa tricolor e sendo fundamental para os resultados positivos do time na temporada. Ao ser questionado sobre a possível chance de Cano ser sucessor do ídolo do clube, Fernando Diniz responde que isso, de alguma maneira, ocorre naturalmente.

Os feitos de Fred, de acordo com a visão do treinador, foram além de gols, como diversos títulos pelo clube: bicampeonato brasileiro, em 2010 e em 2012; bicampeonato carioca, em 2012 e 2022; e um título da Primeira Liga, em 2016. Mesmo assim, Diniz reconheceu a boa relação dos dois atletas no dia a dia.

"De uma certa forma, o bastão (do Fred para o Cano) está sendo passado de uma maneira natural. É muito difícil atingir as marcas que o Fred atingiu. Além de marcas de gol, o Fred conseguiu muitos títulos no Fluminense. Foi muito importante naquele título invertido que foi o Fluminense evitar o rebaixamento naquele ano do milagre sob o comando do Cuca. Tem uma história construída ao longo de muito tempo no Fluminense. Esse bastão da passagem de fazer gols está sendo passado de forma natural. Espero, de fato, que o Cano consiga tempo para conseguir os títulos que o Fred conseguiu. É muito bonita a relação que os dois têm", disse.