Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Fernando DinizMarcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 15/05/2022 13:30

Rio - O atacante John Kennedy, de 19 anos, é considerado uma das grandes promessas da base do Fluminense. Porém, o jovem vive problemas extracampo que tem o impedido de decolar na temporada. Após a vitória sobre o Athletico-PR, Fernando Diniz abordou o situação do jogador e prometeu ajudá-lo no que for possível.

"Conversei com ele duas vezes. Da minha parte, vou conversar. O máximo que eu puder fazer por ele, vou fazer. É um grande talento e é mais um daqueles jogadores que por trás daquele jogador tem uma historia de vida. Ao invés da gente acolher a pessoa como um todo, a gente acolhe só o jogador. É uma falha gigantesca no futebol Brasileiro. A gente já perdeu muitos “John kennedys” por aí, continua perdendo. Vou fazer de tudo para ajudá-lo, para poder ter uma vida digna no futebol. Principalmente quando ele parar de jogar, ele viva daquilo que ele construiu no futebol", afirmou.

John Kennedy se envolveu em pelo menos dois atos problemáticos nesta temporada. O primeiro, após fraturar o pé durante as férias em uma pelada, o jogador deixou de seguir as recomendações do clube e faltou sessões de tratamento. O atacante foi advertido pelo clube. Recentemente, o carro do jovem foi apreendido em Itaboraí, estado do Rio, com papelotes de maconha. O jogador do Fluminense não estava presente no local, mas emprestou o veículo para os jovens que estavam portando a droga.

Fernando Diniz, além de treinador, também é psicólogo de formação. O técnico é elogiado por sua postura com os jovens e também por modificar inclusive a forma de atuar de alguns atletas. Sob o seu comando, até o momento, o Fluminense atuou em quatro partidas, sendo três vitórias e um empate.