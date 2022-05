Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

André Mailson Santana / Fluminense Rio - Revelação do Brasileirão em 2021, o volante André está cobiçado na Europa. De acordo com o "Netflu", além de Udinese-ITA, Barcelona-ESP e Ajax-HOL, que já demonstraram interesse, o jogador tem sido monitorado pelo Liverpool-ING.

André tem sido observado de perto por olheiros do clube inglês, que têm acompanhado suas partidas no Fluminense. Apesar do interesse, ainda não houve nenhum tipo de proposta ou consulta ao Tricolor.

A boa relação do time carioca com o Liverpool pode ser um trunfo na negociação. Recentemente, o clube das Laranjeiras negociou o jovem goleiro Marcelo Pitaluga com os ingleses.