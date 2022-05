Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 16/05/2022 10:00

Rio - Após vencer o Athletico-PR, o Fluminense vai virar a chave no Brasileiro e pensar na Sul-Americana. E este começo de semana será importante para definir seu o clube carioca poderá ter a presença de Paulo Henrique Ganso no jogo da próxima quinta-feira contra o Union Santa Fe, na Argentina. Em entrevista coletiva, Fernando Diniz afirmou que o camisa 10 irá se submeter a alguns testes nesta semana.

"Tem chance. A gente não sabe ainda se ele vai jogar, mas tem chance. Na segunda-feira (hoje), a gente retorna. Tem segunda, terça e quarta para definir se ele vai jogar na quinta-feira", afirmou o treinador.

Ganso sofreu uma lesão na coxa na partida contra o Palmeiras e desfalcou o Fluminense contra o Vila Nova e contra o clube paranaense. Como a contusão foi de grau 1, o meia já voltou aos treinamentos. A chance de viajar para a Argentina é grande.

Além dele, o Fluminense pode contar com a volta de Felipe Melo. O volante, de 38 anos, se submeteu a uma artroscopia e não atua desde o fim de março, no primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo. O veterano já está de volta aos treinos e tem chances de viajar para a Argentina.