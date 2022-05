David Braz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 17/05/2022 09:30

Rio - Uma boa notícia para os torcedores do Fluminense, o zagueiro David Braz se mostrou recuperado da virose que o fez ser substituído do confronto diante do Athletico-PR, em Volta Redonda. Com isso, o defensor deverá ser titular na partida contra o Unión Santa Fe, da Argentina, pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira.

O defensor passou mal durante o duelo pelo Brasileiro e acabou substituído por Fernando Diniz. David Braz não foi o único jogador do Fluminense a ter uma virose nos últimos dias. Samuel Xavier desfalcou o Tricolor na partida do último sábado pelo mesmo motivo. O atleta também participou da atividade da última segunda-feira e pode voltar ao time.

O Fluminense ainda tem a esperança de contar com Felipe Melo e Paulo Henrique Ganso nos confrontos. O volante se lesionou em março no primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo. Ele se submeteu a uma artroscopia no joelho e já está treinando há algumas semanas. Já o camisa 10 desfalcou o Flu nos últimos dois jogos, após sofrer uma lesão muscular na coxa.

Com sete pontos, o Fluminense precisa de uma vitória sobre o Unión Santa Fe para continuar vivo na fase de grupos da Sul-Americana. Atualmente, o Tricolor está em terceiro lugar na chave e apenas uma equipe se classifica. O clube argentino é o líder do grupo.