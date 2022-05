Ganso está recuperado de lesão na coxa direita - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 17/05/2022 15:27

Para a partida decisiva contra o Unión Santa Fé (ARG), quinta-feira pela Copa Sul-Americana, o Fluminense pode ter o reforço de Paulo Henrique Ganso. Recuperado de lesão leve na coxa direita, o meia foi desfalque do time nas últimas duas partidas, mas viajou com a delegação para a Argentina na tarde desta terça.



Por outro lado, Felipe Melo e Fred seguem fora. Recuperado de artroscopia no joelho direito, o volante não entra em campo desde a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, e está em fase final de preparação para retornar aos gramados. Já o atacante se queixou de "visão dupla" no olho esquerdo e segue fora por tempo indeterminado.



O técnico Fernando Diniz definirá a equipe no treino de quarta à tarde, no CT do Cólon. Como Ganso esteve fora por causa de lesão muscular, a tendência é que fique como opção no banco de reservas caso tenha condições de jogar.



Em terceiro lugar no Grupo H, com 7 pontos, o Fluminense precisa vencer o Unión Santa Fé, que lidera com 8, para seguir vivo na luta pelo primeiro lugar e se garantir nas oitavas de final. Nesta terça, o Tricolor precisará torcer por um tropeço do Junior Barranquilla (COL), também com 7, em casa contra o Oriente Petrolero (BOL) para depender apenas de si.



Em caso de derrota na Argentina, o Fluminense estará eliminado.