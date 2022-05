Fluminense Sul-americana - AFP

Fluminense Sul-americanaAFP

Publicado 27/05/2022 14:17

Rio - A eliminação nas Copas Libertadores e Sul-Americana não foram ruins apenas dentro de campo para o Fluminense. As quedas nos torneios custaram caro ao Tricolor e causaram um baque na saúde e no planejamento financeiro do clube para o restante do ano.

Segundo o "GE", a eliminação precoce na pré-Libertadores já havia custado R$ 10 milhões ao Fluminense. Para chegar perto de recuperar o valor, a ideia da diretoria era chegar até a semifinal da Sul-Americana. Neste caso, o clube garantiria 1,9 milhão de dólares (cerca de R$ 9,1 milhões na cotação atual).

Ao todo, o Fluminense embolsou 1,1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação da época) por sua participação na Libertadores e 900 mil dólares (R$ 4,3 milhões na cotação atual) na Sul-Americana. A título de comparação, no ano passado, quando foi às quartas da Libertadores, o Tricolor garantiu pelo menos R$ 20 milhões a mais.

O Fluminense chegou à última rodada da fase de grupos precisando de um milagre para se classificar. O Tricolor fez sua parte e massacrou o Oriente Petrolero com uma goleada histórica de 10 a 1, mas foi eliminado com a vitória do Union Santa Fé sobre o Junior Barraquilla. Na Libertadores, o Tricolor foi eliminado pelo Olimpia, nos pênaltis.