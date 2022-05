Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fernando DinizMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 27/05/2022 11:09

Rio - O Fluminense emplacou a maior goleada da história da Sul-Americana e venceu por 10 a 1 o Oriente Petrolero, na noite da última quinta-feira, na Bolívia. Mesmo assim, o clube foi eliminado da competição, já que dependia de um empate no duelo entre Unión Santa Fe e Junior Barranquilla, que terminou em 4 a 0 a favor dos argentinos.

Ao analisar o comportamento da sua equipe na competição, o treinador admitiu que o tropeço contra o clube argentino no Maracanã acabou sendo decisiva para a eliminação do Fluminense no torneio.



"A partida que nos custou muito caro foi empatar com o Unión no Maracanã. A competição é muito difícil. Aqui fizemos um jogo brilhante, mas, infelizmente, não conseguimos a classificação, disse o técnico, em entrevista coletiva, que completou:

"O Fluminense jogou muito bem. Sabíamos que precisávamos dos resultados. Estávamos focados no adversário. A equipe cumpriu o que tinha fazer e mereceu todos os gols", concluiu.