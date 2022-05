Luccas Claro em treino pelo Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 26/05/2022 16:30

Rio - Embora não dependa apenas de seu próprio desempenho para alcançar a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, o Fluminense vai a campo em jogo decisivo contra o Oriente Petrolero, nesta quinta-feira (26), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em busca de fazer a sua parte. E, apesar de ser uma partida difícil, o zagueiro Luccas Claro garantiu que a equipe tricolor lutará até o final.

"O esporte sempre nos coloca em grandes desafios e hoje temos mais um. Nós sempre entramos para vencer e dessa vez não será diferente. Vamos fazer o nosso trabalho, de acordo com as orientações do professor, buscando o resultado”, afirmou o defensor ao site oficial do Fluminense.

O zagueiro apontou, ainda, a grande maratona de jogos que o Fluminense vem passando e reforçou a qualidade do elenco tricolor. Mesmo com desfalque de Nino, que sofreu lesão na coxa e não viajou à Bolívia, o esperado é que Fernando Diniz possa estar tranquilo em ver suas opções no plantel.

“Sempre importante estar participando das partidas, ajudando o grupo, e ter a confiança do treinador. Isso mostra o valor do nosso elenco. Estamos sempre trabalhando muito para estarmos sempre prontos”, concluiu.