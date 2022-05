Fábio em treino pelo Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 26/05/2022 11:26

Rio - A vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último domingo, teve Fábio como grande figura pelas defesas realizadas. Considerado o melhor em campo, o goleiro elogiou a sequência do Tricolor, tendo a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro e, ainda, destacou a vontade de conquistar o título brasileiro, após dez anos, já que o último vencido pelo clube foi em 2012.

"Super importante pela sequência. Duas vitórias consecutivas, jogo difícil, gramado complicado. Ainda bem que a chuva parou, senão seria mais difícil. Ficaria impossível de fazer um futebol vistoso. Foi na raça, na vontade, todo mundo se entregou até o último segundo e conseguimos a segunda vitória consecutiva, um lugar melhor na tabela pelo nosso objetivo que é ser campeão também", disse em entrevista ao site oficial do Fluminense.

Nas duas últimas rodadas, sexta e sétima, Fluminense bateu o Athletico-PR e o Fortaleza. Com 11 pontos e na sétima posição da tabela, o Tricolor encara o Flamengo como próximo adversário pelo Brasileirão, no domingo, às 18h, no Maracanã.

"Quanto mais empate dos outros e conforme formos fazendo a nossa parte, nossa tendência é chegar mais próximo do objetivo, que é estar entre os primeiros, assumir a liderança e não largar mais", disse.