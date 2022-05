Calegari - Marcelo Goncalves

Calegari

Publicado 25/05/2022

Rio - Revelado pelo Fluminense e profissional desde 2020, Calegari não tem interesse de deixar o clube carioca. Em contato com o portal "NetFlu", o staff do lateral negou que o jogador possa ser negociado por empréstimo pelo Tricolor, após a perda de espaço com a chegada de Fernando Diniz.

"O staff do atleta Calegari desconhece qualquer tipo de possibilidade de uma saída do jogador do Fluminense e reforça que o mesmo está totalmente focado e concentrado nos próximos compromissos do clube nas competições que estão em disputa", divulgou o site.

Calegari, de 20 anos, é volante de formação, mas no profissional do Fluminense atuou a maioria dos jogos como lateral. Titular no título Carioca sob o comando de Abel, o jovem só atuou em uma partida, contra o Vila Nova, desde que Fernando Diniz voltou ao Flu.