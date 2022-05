Nino - Mailson Santana / Fluminense

NinoMailson Santana / Fluminense

Publicado 25/05/2022 14:01

Rio - Desfalque do Fluminense na partida decisiva da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira, contra o Independiente Petrolero, o zagueiro Nino também não terá condições de disputar o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado, no Maracanã. Ele teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o Fortaleza, no último domingo. A informação é do repórter Victor Lessa, da Rádio Globo.

Nino precisou ser substituído na partida do último domingo após sentir a coxa, em lance que ficou marcado pelo fair play de Moisés, meia do Leão, que mesmo em boas condições de ataque parou a jogada após perceber que o zagueiro estava lesionado. O Fluminense não informou o prazo de recuperação.



Sem Nino, a tendência é que Fernando Diniz opte por escalar Luccas Claro no time titular contra o Petrolero, nesta quinta, e no Fla-Flu de sábado. Foi ele o escolhido para substituir o camisa 3 no jogo contra o Fortaleza.