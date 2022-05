Treino do Fluminense 05/05/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 05/05/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Treino do Fluminense 05/05/2022 Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 05/05/2022 - CTCC - Fernando Diniz Treino do Fluminense. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FCMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 24/05/2022 21:02

Jhon Arias Mailson Santana / Fluminense Rio - O atacante Jhon Arias, do Fluminense, foi convocado nesta terça-feira para um amistoso da seleção colombiana contra a Arábia Saudita, que acontece no próximo dia 5 de junho, em Múrcia, na Espanha. Será a primeira vez que o atleta defenderá a seleção principal de seu país.

Por conta da convocação, Arias desfalcará o Fluminense em pelo menos uma partida. O atacante é ausência certa na partida contra o Juventude, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no mesmo dia 5, às 11h, no Alfredo Jaconi.

Arias tem feito uma boa temporada pelo Fluminense e chegou a marcar gols importantes. O jogador chegou a ser convocado para a seleção principal antes de chegar ao Tricolor, mas apenas para uma semana de treinamentos em Bogotá.