Gol do Fluminense anulado contra o Fortaleza gerou polêmicaReprodução

Publicado 24/05/2022 16:26

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, esteve na sede da CBF na tarde desta terça-feira para cobrar esclarecimentos sobre o polêmico gol anulado de Cano na partida contra o Fortaleza, no último domingo, que terminou com a vitória tricolor por 1 a 0. Apesar da reclamação do mandatário do time carioca, a Comissão de Arbitragem considerou que não houve erro do VAR ao traçar as linhas de impedimento. As informações são do site "GE".

Segundo o portal, a alegação da Wilson Seneme, chefe da Comissão de Arbitragem, é que a ação foi feita corretamente com base na última mudança da regra de impedimento, no segundo semestre de 2021. A partir dela, a linha deve ser traçada na axila do jogador, e não mais no ombro. A informação foi confirmada por Mário Bittencourt.

"No encontro na Comissão de Arbitragem da CBF, o presidente Wilson Seneme explicou os critérios da nova regra, que acaba beneficiando a defesa. Entendo que, para o bem do futebol, os clubes precisam se unir para rever essa metodologia. A decisão foi baseada numa nova regra e tem que ser revista porque anular um gol como aquele é um absurdo", disse Mário ao "GE".

