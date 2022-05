Fábio, goleiro do Fluminense - Divulgação

Publicado 24/05/2022 16:10

Rio - Um dos reforços do Fluminense para a temporada, o goleiro Fábio precisou de pouco tempo para se tornar titular absoluto do time. Apesar de estar em seus 41 anos, ele ganhou a confiança de Abel Braga e, permanece sendo destaque no comando de Fernando Diniz, tanto que foi o principal nome da vitória do clube carioca sobre o Fortaleza, no último domingo. Ao "Lance!", o goleiro contou sobre a dificuldade no início de sua consolidação no Tricolor.

"As primeiras semanas de adaptação foram difíceis. Mas o dia a dia e a pré-temporada no Fluminense me ajudaram muito, fui muito bem recebido pelo presidente, atletas, funcionários e torcida. Isso foi crucial para que eu me sentisse preparado e apto a fazer o melhor pelo clube. Foi uma porta nova que Deus abriu, em um momento decisivo. Poder retribuir esse carinho, ajudando o clube dentro de campo, é uma alegria imensa", disse Fábio.

Com média de apenas 0,70 gols sofridos em 2022, Fábio afirma que faz um trabalho específico para prolongar ao máximo a carreira. No início do mês, o goleiro bateu a marca de 600 jogos disputados no Campeonato Brasileiro por Vasco, Cruzeiro e Fluminense.

"Iniciei há alguns anos um processo de preparação para prolongar a minha carreira, e sou grato a todos que fizeram parte desse planejamento. A preparação psicológica diária é de não me acomodar, buscar evoluir e melhorar meus gestos técnicos para estar preparado dentro do jogo. Agradeço a Deus pela minha saúde, pela oportunidade de jogar em um grande clube, com grandes profissionais, e por permitir que eu continue trabalhando e me dedicando todos os dias", concluiu.