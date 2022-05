Fluminense ainda aguarda posicionamento do Al Wasl sobre Michel Araújo - Foto: Divulgação/Al Wasl

Fluminense ainda aguarda posicionamento do Al Wasl sobre Michel AraújoFoto: Divulgação/Al Wasl

Publicado 23/05/2022 16:31

Rio - A reta final do empréstimo de Michel Araújo ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, ainda segue indefinido para o Fluminense. O Tricolor aguarda o posicionamento do clube para exercer a opção de compra do meia-atacante uruguaio de 25 anos. O prazo para o acerto encerra no dia 31 de maio, ao contrário do que foi informado pelo clube carioca, quando disse que era até o dia 22. A informação é do portal "GE".

Até o fim de maio, o Al Wasl deve decidir se irá exercer a opção de compra no valor de US$ 3 milhões de dólares (R$ 15 milhões). Pelo clube dos Emirados Árabes, o meia disputou 33 jogos na temporada e marcou 13 gols. O jogador é um dos titulares absolutos de Odair Hellmann, ex-técnico do Fluminense.

Além disso, Michel Araújo agrada Fernando Diniz e está nos planos do treinador. Por outro lado, Odair vê a permanência do meia-atacante como uma das prioridades para o elenco do Al Wasl.