Fábio, goleiro do Fluminense - Divulgação

Publicado 22/05/2022 19:08

Com defesas importantes, Fábio foi o grande destaque da vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, por 1 a 0, na Arena Castelão, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro destacou o resultado e a entrega do time dentro de campo em todas as partidas.

"Sempre agradeci primeiramente à Deus, que me abriu essa porta no Fluminense. Eu estou me dedicando mais e mais o Fluminense nessa temporada e a gente vem jogando cada competição dando o máximo, cada jogo como se fosse o último e hoje a gente mostrou isso aí."

Questionado sobre as remotíssima chance de classificação na Copa Sul-Americana, Fábio desconversou sobre a competição e fez questão de frisar a vitória e o objetivo de subir na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"Sul-Americana é só na semana que vem. Deixamos tudo dentro de campo, mas infelizmente não veio. Hoje deixamos tudo novamente e conseguimos um grande resultado, que nos coloca mais à frente. Nosso objetivo e chegar o mais próximo das primeiras colocações."

O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Oriente Petrolero, pela 6ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Para se classificar, o Tricolor precisa vencer e tirar uma diferença de 5 gols de saldo do Junior Barranquilla, que tem que empatar com o Unión. No Campeonato Brasileiro, o Flu está na 7ª colocação, com 11 pontos.