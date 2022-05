Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Cléber Mendes

Publicado 22/05/2022 15:52

Rio - Durante um evento para torcedores do Fluminense em Fortaleza, o presidente do clube, Mario Bittencourt, falou sobre a LIBRA e a divisão das receitas entre os clubes, além de revelar quanto o Fluminense e o Flamengo ganharam com Pay-Per-View no ano passado.

"O Fluminense faz parte de um grupo que defende um rateio melhor das cotas de televisão e das cotas futuras de uma liga. Cuidado porque boa parte da opinião pública tenta confundir a cabeça dos torcedores dizendo que colocando pra 50-25-25 está resolvido o problema. E não está. Os clubes de maior poderio financeiro estão propondo uma liga que no longo prazo o distanciamento só vai aumentar. A retórica é a seguinte: “Ué, mas todo mundo vai ganhar mais dinheiro”. Mas o que tenho respondido é que se a diferença continuar a de hoje não vai adiantar nada. Se eu ganhava 300 e vou para 600 e quem ganhava 1 bilhão vai para 2 bilhões não vai adiantar nada. Porque os meus custos para fazer futebol são os mesmos dos clubes que faturam 1 bilhão. Eu pago o mesmo preço de avião, taxa de arbitragem, taxas da federação. Tem clubes que ganham no Pay-Per-View 880 vezes mais do que o último colocado do campeonato. No Pay-Per-View de 2021, o Fluminense recebeu R$ 15 milhões e o nosso arquirrival (Flamengo) R$ 162 milhões. É muito importante que vocês (torcedores) nos ajudem, nas redes, no discurso. Isso que eu estou falando é muito importante, porque é o futuro do Fluminense", disse Mario Bittencourt, antes de completar:

"Se eu estivesse olhando única e simplesmente para esse momento, a melhor coisa do mundo é assinar rapidamente a liga, porque daqui a dois anos pode ter um investidor que colocará um caminhão de dinheiro à vista. Mas daqui a 10 ano vocês vão se questionar porque eu aceitei assinar algo que só manteve a distância pelo resto da vida. É um assunto que parece chato, mas fundamental para o seguimento da instituição. O projeto deles lá é levar em conta a performance dos últimos cinco anos para virar uma média garantida, o que é uma baita injustiça. Porque quem tem as melhores performances são os clubes que tem mais dinheiro. Só três clubes no Brasil possuem mínimo garantido de mais de R$ 100 milhões no payperview. Então quando se aplicar a taxa de inflação e o longo prazo, esses clubes continuariam ganhando muito mais dinheiro que os outros. No nosso critério comercial, engajamento, não tenhamos o mínimo garantido para não ficarmos defasados.", comentou o presidente do Tricolor.

Mario Bittencourt ainda aproveitou para falar sobre as diferenças da Adidas quando patrocinava o Fluminense, e nos dias atuais, com o Flamengo, além de comparar os números de sócios e venda de ingressos entre os clubes.

"A Adidas patrocinou o Fluminense por 20 anos. Está no nosso arquirrival há 10 anos. Conversando com o diretor comercial da Adidas outro dia, perguntei quantas camisas nosso rival vende mais do que a gente. E ele me falou que é 4 para 1 e não 10 para 1. Eles não vendem 10 vezes mais do que payperview, não compram 10 vezes mais ingressos, não tem 10 vezes mais sócios. É a diferença de sócio-torcedor e simpatizante.", disse.