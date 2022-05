Fernando Diniz, técnico do Fluminense - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 22/05/2022 15:14

Rio - O Fluminense está escalado para o confronto com o Fortaleza, neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Fernando Diniz optou por manter o volante Wellington na equipe titular, gerando revolta em muitos torcedores nas redes sociais, que esperavam que Nonato pudesse estar na equipe titular para o duelo.

Os onze jogadores iniciais do Tricolor para o duelo contra o Leão do Pici são: Fábio, Yago Felipe, Nino, David Braz e Marlon; Wellington, Nathan, André e Paulo Henrique Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano. No banco de reservas, estão a disposição: Marcos Felipe, Muriel, Samuel Xavier, Luccas Claro, Nonato, Cris Silva, Willian Bigode, Jhon Arias, Manoel, Calegari, Martinelli e Caio Paulista.