Michel Araújo está feliz nos Emirados Árabes Unidos - Foto: Divulgação/Al Wasl

Publicado 21/05/2022 17:57

Rio - Um dos desejos do técnico Fernando Diniz, o atacante Michel Arújo pode não retornar ao Fluminense. De acordo com o jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo, a tendência é que o jogador permaneça no Al-Wasl, dos Emirados Árabes.

Emprestado pelo Tricolor, Araújo se tornou o principal jogador do time árabe. Sua contratação em definitivo foi um pedido do técnico da equipe, Odair Hellmann, que vê a permanência do uruguaio como fundamental para a equipe.

O contrato de empréstimo de Michel Araújo possui uma cláusula de compra. O Fluminense terá que aguardar a manifestação dos árabes ao fim do vínculo.