Luiz Henrique acredita em classificação do Fluminense na Sul-Americana - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/05/2022 15:20 | Atualizado 20/05/2022 15:24

Rio - O empate do Fluminense por 0 a 0 com o Unión Santa Fe, na última quinta-feira (19), no estádio 15 de Abril, pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana, diminuiu as chances de uma classificação às oitavas de final do torneio sul-americano. Após a partida, Luiz Henrique projetou o último confronto e afirmou que o Tricolor "vai lutar" para garantir a vaga na próxima fase.

"Sabíamos que o jogo de hoje seria difícil, mas a equipe lutou até o final. Um ponto não é muito bom pra gente, mas vamos lutar para se classificar", afirmou Luiz Henrique.



Na próxima quinta (26), o Fluminense enfrenta o Oriente Petrolero (BOL), às 21h30, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na tabela do Grupo H, o Tricolor tem oito pontos, e está atrás de Unión Santa Fe, com nove, e do líder Junior Barranquilla, com dez.