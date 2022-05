Partida entre Fluminense x Union pela 5ª rodada da fase de grupos pela Copa Sul-América realizada no estádio 15 de Abril em Santa Fé, Argentina, nesta quinta (19). - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 19/05/2022 21:11 | Atualizado 19/05/2022 22:35

Santa Fé - Com um futebol pouco efetivo e sem criatividade, o Fluminense empatou em 0 a 0 com o Unión Santa Fe, na noite desta quinta-feira (19), no estádio 15 de Abril, na Argentina, e agora depende de um verdadeiro milagre para se classificar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com o resultado, os tricolores foram a oito pontos e estão em terceiro lugar do Grupo H, um atrás do Unión e a dois do líder Junior Barranquilla. Na última rodada, na próxima quinta-feira (26), o Flu encara o Oriente Petrolero, em Santa Cruz de la Sierra (BOL), às 21h30 (de Brasília), e precisa da seguinte combinação: golear por seis gols de diferença e torcer para que Junior e Unión, que se enfrentam na Colômbia, fiquem no empate. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança.

Em um jogo pegado e com forte marcação do Unión Santa Fe, o Fluminense teve muita dificuldade para sair jogando desde o início da partida. Apesar de ter a maior posse de bola no primeiro tempo, o Tricolor não soube ser direto e objetivo. Pelo contrário, circulou pelo campo do estádio 15 de Abril com passes curtos, mas sem encostar na área adversária.



Durante a etapa inicial, tiveram apenas dois lances perigosos. O primeiro foi com o Unión Santa Fe, aos 8 minutos. Na ocasião, Roldán fez um excelente passe para Álves, que na hora de finalizar, viu a bola ser abafada pelo goleiro Fábio. Mais tarde, aos 40, o Fluminense chegou com perigo aos pés de Nathan. O meia carregou a bola, encostou na área, mas finalizou por cima do gol.



Sem criatividade, as duas equipes não conseguiram focar em abrir o placar da partida. Apesar da forte marcação, os times erraram algumas tomadas de decisões e deixaram a desejar. O primeiro tempo encerrou com um empate amargo sem gols. O resultado era péssimo para o Fluminense, mas suficiente para o Unión continuar sonhando com a vaga.

O início do segundo tempo não teve mudanças na partida. Com 12 minutos da etapa final, ainda era possível ver o time do Fluminense bastante morno e sem criatividade. A troca de passes para encontrar espaços na defesa do adversário foi a única maneira encontrada pelo Tricolor para encontrar uma válvula de escape.



Enquanto isso, o Unión Santa Fe teve mais chances para abrir o placar. Aos 18 minutos, o time argentino conseguiu colocar a bola dentro da área, mas a defesa do Fluminense desviou o perigo. Em seguida, Diale preparou o chute para o meio do gol e obrigou Fábio a espalmar.



Como o Fluminense não se impôs no segundo tempo, a reta final da partida ficou amarga, apesar das poucas que ainda tinha para se classificar na Sul-Americana. Não faltou vontade para reverter o placar, mas faltou criatividade no time de Fernando Diniz para fazer um resultado melhor no Estádio 15 de Abril.