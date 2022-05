Ganso e João Pedro - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 19/05/2022 10:30

Rio - O atacante João Pedro, de 20 anos, não conseguiu evitar o rebaixamento do Watford, no Campeonato Inglês, mas atraiu a atenção de clubes importantes no futebol britânico. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o brasileiro está na mira de grande equipes do futebol da Terra da Rainha.

Formado na base do Fluminense, o atacante foi negociado com o Watford no fim de 2018. Ao todo, João Pedro entrou em campo em 73 partidas, fez 13 gols e deu quatro assistências pelo clube inglês. Em caso de uma revenda, o Tricolor terá direito a uma verba extra pelo jovem.

O atacante foi negociado pelo Fluminense por 11,5 milhões de euros. João Pedro não foi o primeiro jogador a ser negociado pelo clube carioca com o Watford. O atacante Richarlison, do Everton, deixou o Tricolor para atuar pela equipe inglesa. Após se destacar, foi adquirido pelo clube de Liverpool.