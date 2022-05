Paulo Henrique Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 18/05/2022 19:55

Rio - O Fluminense tem uma boa notícia para a partida desta quinta-feira, contra o Unión Santa Fé, na Argentina, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de uma lesão na coxa direita, participou normalmente do último treino antes da partida, realizado no CT do Colón, e deve iniciar o jogo como titular.

Com isso, a tendência é que Diniz mande o time a campo com Fábio, Yago Felipe (Samuel Xavier), Nino, David Braz, Pineida; Wellington, André, Nathan, Ganso; Luiz Henrique, Cano.

Atualmente, o Fluminense está na terceira posição do grupo H, a um ponto do Santa Fe e a três do líder Junior Barranquilla. Como apenas o primeiro colocado se classifica, uma derrota na Argentina elimina o Tricolor com uma rodada de antecedência.