Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Mário Bittencourt, presidente do FluminenseFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/05/2022 11:40

Rio - Após quase dois anos da venda do atacante Evanilson, o Fluminense ainda pode ter quantia a receber. O jogador, que pertencia ao Tombense-MG, foi vendido ao Porto, de Portugal, em 2020, e o clube tricolor ficou com direito a 30% do valor da transação. Porém, o time carioca ainda não recebeu parte desse dinheiro.

Ex-Fluminense, Evanilson chegou ao Porto em 2020 Divulgação / Porto

Conforme o portal "GE" na época, o valor integral que o Fluminense deverá receber é de R$ 13,5 milhões equivalente a 10% dos direitos econômicos e 20% da taxa de vitrine. Contudo, segundo números divulgados pelo Fluminense em balanço e ressaltados no último mês de abril para os conselheiros do clube, divulgados pelo portal "NetFlu", ao todo, pelo menos até o início de janeiro, a Tombense, do empresário Eduardo Uram, devia o repasse de pouco mais de R$ 6,9 milhões para o time carioca.

Esse valor deve ser pago de forma parcelada, ao longo do contrato com os portugueses. Além disso, essa quantia também pode ser envolvida em amortização de dívidas com o agente.