Felipe MeloMailson Santana / Fluminense

Publicado 18/05/2022 09:30

Rio - Fora dos gramados desde o primeiro jogo da final do Carioca, Felipe Melo, de 38 anos, utilizou as redes sociais para projetar um prazo para voltar a defender o Fluminense. O jogador afirmou que em breve vai poder entrar em campo pelo clube carioca.

"A ideia é na próxima semana estar disponível para jogo, se Deus quiser. Aproveitar o momento para agradecer ao Fluzão, sem dúvida se não fosse pelos médicos, fisioterapeutas, massagistas, à estrutura do Fluminense, sem dúvida ajuda e acelera o processo. Então é pegar essa semaninha para trabalhar bastante, porque a ideia é voltar para ajudar, e não voltar por voltar. Pegar bastante casta, trabalhar fisicamente, melhorar, estar 100%… 100% não, 90%, né? Difícil estar 100%, mas voltar e poder ajudar. Obrigado pela preocupação, por isso estou aqui para falar para vocês. Valeu!", afirmou.

Felipe Melo se submeteu a uma artroscopia no joelho e vem treinando há algumas semanas. Por conta da idade avançada, o volante vem sendo preparado com cautela para voltar a jogar com a camisa do Fluminense.