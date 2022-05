Torcida do Fluminense - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 18/05/2022 17:35 | Atualizado 18/05/2022 18:54

Rio - O Fluminense prepara uma grande novidade para seu sócios interessados em assistir ao duelo contra o Unión Santa Fé, da Argentina. Em nota no seu site oficial, o clube confirmou que fechou um acordo com a equipe mandante, e irá distribuir 150 ingressos para seus sócios com mensalidade em dia.

O duelo contra o Unión Santa Fé será realizado nesta quinta-feira (19), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio 15 de Abril, na Argentina. O confronto será válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira as informações sobre a venda e a distribuição dos ingressos para o duelo contra o Unión Santa Fé:

NÃO haverá venda pela internet;

haverá venda pela internet; Os ingressos custam 2.000 pesos argentinos (cerca de R$ 84);

A venda para os torcedores do Fluminense NÃO será realizada no Estádio 15 de abril. A comercialização acontecerá na bilheteria do Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Ciudadela, na Rua Dr Zavalla 5149 (a cerca de 2 km do estádio onde ocorrerá o jogo), das 8h às 19h15;

A torcida do Fluminense ficará localizada no Setor Visitante. A entrada será pelo Portão 7, entre a Avenida Presidente Perón e a Rua Candido Pujato;

É proibida a entrada no estádio com qualquer tipo de bandeira (mesmo sem que esteja presa em haste), faixa ou trapo.



SÓCIOS: Em acordo com o clube mandante, o Fluminense conseguiu uma carga de ingressos para atender seus sócios. Os primeiros 150 associados que apresentarem o CPF e estiverem com a mensalidade em dia poderão retirar gratuitamente 1 (um) ingresso no Portão 7 do Estádio 15 de Abril (acesso da torcida tricolor), no dia do jogo (quinta-feira, 19/05), das 17h15 às 19h15. A retirada é permitida para sócios de todos os planos.