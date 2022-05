Germán Cano tem 15 gols no ano pelo Fluminense, mas ainda não marcou na Copa Sul-Americana - Mailson Santana/Fluminense

Germán Cano tem 15 gols no ano pelo Fluminense, mas ainda não marcou na Copa Sul-AmericanaMailson Santana/Fluminense

Publicado 18/05/2022 17:41

Destaque do Fluminense em 2022, com gols decisivos no título do Campeonato Carioca e artilharia do time na temporada, Germán Cano ainda não marcou na Copa Sul-Americana. O argentino terá nova chance de desencantar nesta quinta-feira às 19h15, quando o Tricolor precisa vencer o Unión Santa Fé, na Argentina, para seguir com chances de classificação para as oitavas de final.

De volta ao seu país natal, onde não atua desde 2020, quando era do Vasco (empate em 1 a 1 com o Defensa Y Justicia), Cano terá a primeira de mais duas chances para balançar a rede na Copa Sul-Americana. O atacante, que tem 15 gols, já deixou sua marca nas outras competições que disputou na temporada: 7 no Carioca, 3 na Libertadores e no Brasileirão, além de outros 2 na Copa do Brasil.



E mais do que nunca o Fluminense precisa de seu artilheiro. Em terceiro lugar com sete pontos no Grupo H, o Tricolor está em situação delicada na competição, com chances de ser eliminado antecipadamente se perder. Se empatar, a situação ficará quase irreversível, precisando torcer por combinação de resultado, além de vencer na última rodada e ainda ter que tirar diferença grande de saldo.



Por isso, a vitória sobre o Unión é essencial para o Fluminense continuar com chances. E, de preferência, por uma diferença de pelo menos dois gols. Se isso acontecer, o Tricolor ficará empatado com o líder Junior Barranquilla (COL) com 10 pontos e um saldo a menos de pelo três. E, na última rodada, para se classificar para as oitavas de final, precisará vencer o fraco Oriente Petrolero (BOL) e torcer por dois resultados possíveis: um empate dos colombianos ou uma derrota simples deles, desde que vença os bolivianos por três gols ou mais.