Fred em treino do FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 18/05/2022 12:40 | Atualizado 18/05/2022 12:40

Rio - Um dos maiores ídolos do Fluminense, o atacante Fred, de 38 anos, estaria reavaliando a possibilidade de se aposentar do futebol. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o camisa 9 pode renovar o seu contrato que se encerra em julho e ampliá-lo até o fim de 2022.

O atacante não vem sendo relacionado nas últimas partidas, por conta de um problema de "visão dupla". Em 18 partidas na atual temporada, Fred marcou apenas uma vez e deu uma assistência. O vínculo do atleta se encerra no dia 21 de julho, quando o Fluminense completa 120 anos.

Um dos motivos que vem fazendo o artilheiro mudar de opinião foi a chegada de Fernando Diniz. O treinador teve uma conversa com o ídolo tricolor, que ficou balançado com o papo com o técnico. Outro fator tem a ver com o problema de "visão dupla". Existe a possibilidade do artilheiro ter que submeter a uma operação e com isso, o seu retorno aos gramados ficaria muito próximo do fim do seu contrato, dificultando a festa de despedida.

O ídolo tricolor já deu algumas declarações de que deseja encerrar a carreira no meio do ano e curtir os seus familiares. Campeão do Carioca de 2022 pelo clube carioca, o artilheiro afirmou que se sentiu realizado de poder encerrar a sua carreira com um título pelo Fluminense.