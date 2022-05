Mário Bittencourt, presidente do Fluminense - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Os meio-campistas do Fluminense ainda continuam sendo testados pelo técnico Fernando Diniz para a equipe ideal ser definida na sequência desta temporada. Enquanto isso não é resolvido pelo treinador, a diretoria tricolor age com cautela nos bastidores para não perder atletas antes do fim do contrato. Esse é o caso de Yago Felipe, de 27 anos, que estaria em negociação avançada para estender o vínculo por mais dois anos. A informação é do portal "NETFLU".

Ainda de acordo com o portal, Eduardo Uram, empresário do volante, diz que ainda há tempo para definir os detalhes da possível renovação de contrato com o Fluminense. Por outro lado, o Tricolor tem a favor o desejo de Yago Felipe de permanecer. O jogador está feliz no clube carioca e o desfecho pode ser positivo para ambas as partes.

Desde 2020 no Fluminense, Yago Felipe já disputou 137 jogos e marcou nove gols. O volante é uma das peças principais do Tricolor para a sequência desta temporada sob o comando de Fernando Diniz.