Yago Felipe em treino nas LaranjeirasMarina Garcia / Fluminense

Publicado 19/05/2022 10:52

Rio - O Fluminense enfrenta o Unión Santa Fe, nesta quinta-feira (19), às 19h15, em partida decisiva e válida pela penúltima rodada do Grupo H da Sul-Americana, no Estádio 15 de Abril, na Argentina. O Tricolor precisa vencer para permanecer em busca da classificação para as oitavas de final e, o meio-campista Yago Felipe afirmou que o elenco está preparado para esse desafio.

"Uma decisão, um jogo muito importante dentro da chave. Nossa chave está um pouco embolada, mas a gente almeja a classificação. Fizemos os ajustes finais para que a gente esteja mais atento durante a partida e que o Fluminense saia vitorioso", disse.

Com sete pontos e terceiro colocado do grupo H, para se classificar, o Tricolor precisa vencer essa partida e a próxima, além de torcer por resultados favoráveis de outros jogos, já que apenas um clube passa para a fase seguinte. O adversário argentino desta noite possui oito pontos e está em segundo lugar, enquanto o primeiro da tabela, o Junior Barranquilla, tem dez pontos.