Publicado 19/05/2022 18:37

Nesta quinta-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a condecoração de Germán Cano, atacante do Fluminense. Assim, o argentino se tornará cidadão honorário da cidade pelos serviços prestados através do futebol. Além de vestir as três cores, o camisa 14 já atuou pelo Vasco nas temporadas de 2020 e 2021, como apontou o autor da proposta, Gustavo Tutuca (PP/RJ). A medida ainda será promulgada pelo presidente da casa, André Ceciliano (PT/RJ).



A inciativa do deputado estadual para tornar Cano um cidadão carioca ocorreu em abril, e foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. A votação no plenário e ocorreu em sessão única. Além do jogador, o zagueiro Joel Carli e o empresário John Textor, do Botafogo, também serão homenageados na ALERJ. Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, foi outro a receber o título.