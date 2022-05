Cris Silva - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 19/05/2022 14:30

Rio - Dentre os reforços contratados pelo Fluminense em 2022, o lateral-esquerdo Cris Silva foi o que mais dividiu opiniões. Tanto pelo investimento, quanto pelo pouco conhecido da maioria dos torcedores tricolores. Titular na maior parte do tempo com Abel Braga, o jogador, de 28 anos, vem perdendo espaço, desde que Fernando Diniz assumiu o comando do clube carioca.

Sob o comando do novo técnico, Cris Silva só atuou em um partida, justamente na estreia contra o Junior Barranquilla, pela Sul-Americana. Depois disso, o lateral ficou no banco nos jogos contra o Palmeiras e contra o Athletico-PR e não foi nem relacionado para os confrontos contra o Vila Nova e Unión Santa Fe.

As atuações de Cris Silva também fizeram com que o jogador justificasse a desconfiança dos torcedores. Apesar de ter sido elogiado em algumas partidas como contra o Millonarios, em São Januário, no segundo jogo da final do Carioca contra o Flamengo e na partida contra o Oriente Petrolero, quando marcou seu único gol pelo Fluminense, as oscilações fizeram o atleta receber muitas críticas.

Cris Silva chegou ao clube das Laranjeiras no começo da temporada, contratado junto ao Sheriff, da Moldávia. O Tricolor desembolsou cerca de 1,3 milhões de euros (R$ 9 milhões na cotação da época) para contratar o atleta.