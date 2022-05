Nino ainda acredita na classificação do Fluminense para às oitavas da Sul-Americana - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Nino ainda acredita na classificação do Fluminense para às oitavas da Sul-AmericanaFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 20/05/2022 11:31 | Atualizado 20/05/2022 11:40

Rio - Na noite da última quinta-feira, o Fluminense precisava vencer o Unión Santa Fe, da Argentina, para se manter vivo em busca da classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Contudo, o dever de casa não foi feito e a partida terminou empatada sem gols e, isso complicou a vida do Tricolor, que agora tem chances reduzidas de conseguir avançar de fase. Mesmo assim, a esperança pode ser a última a morrer, segundo o zagueiro Nino.

"Era um jogo muito estudado. Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. Foi um jogo com muito confronto individual, muita luta. A equipe veio muito empenhada para isso, acho que a gente conseguiu igualar e ganhar muitos duelos em algum momento do jogo, impor o nosso ritmo. Infelizmente não conseguimos chegar ao gol, mas vale ressaltar a luta e a entrega da equipe. Deixamos tudo em campo", frisou, e completou:

"Foi um jogo realmente muito difícil. A gente sabia que precisava vencer aqui para continuar muito bem no campeonato, e lamenta os dois pontos que deixa. [O jogo foi] contra uma equipe que a gente sabia que traria toda a dificuldade, mas seguimos acreditando na classificação até o final", concluiu.

Com esse resultado, o Fluminense alcançou oito pontos na tabela e, está atrás do Unión Santa Fe, com nove pontos, e do líder Junior Barranquilla, com dez. Faltando apenas um duelo para encerrar a fase de grupos, o Tricolor encara o Oriente Petrolero, lanterna da tabela, na próxima quinta (26), às 21h30, no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia.