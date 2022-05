Fernando Diniz - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 20/05/2022 09:53

Rio - O empate em 0 a 0 com o Unión Santa Fe, na Argentina, deixou o Fluminense em situação praticamente irreversível na Copa Sul-Americana. Para avançar às oitavas, o Tricolor precisará golear o Oriente Petrolero, na Bolívia, por seis gols de diferença e torcer para um empate dos argentinos com o Junior Barranquilla, na Colômbia. Apenas os primeiros de cada grupo se classificam.



Após a partida, o técnico Fernando Diniz admitiu que o desempenho da equipe deixou a desejar e lamentou a situação, mas destacou a força do grupo que seu time encarou.



"Futebol é assim, é uma coisa que acontece. O jogo que mais fez falta foi o empate em casa contra o Unión, e também o saldo lá de 3 a 0 contra o Barranquilla. São coisas que acontecem no futebol. A gente veio como candidato a ser primeiro, mas é um grupo muito forte, tem três equipes brigando pela classificação. Esse grupo da Sul-Americana é muito mais forte que muitos da Libertadores. Éramos candidatos, mas tinha adversários fortes. Tínhamos que ter pontuado o máximo em casa para poder seguir e ter mais chances de classificação. Mas ainda temos e vamos acreditar até o final", disse Diniz.



O duelo decisivo do Fluminense com o Oriente Petrolero acontecerá na próxima quinta-feira, às 21h30, na Bolívia. Antes, o time de Diniz encara o Fortaleza, no domingo, às 16h, no Castelão.