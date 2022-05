Artilheiro do Fluminense com 15 gols no ano, Cano ainda não marcou na Copa Sul-Americana - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Artilheiro do Fluminense com 15 gols no ano, Cano ainda não marcou na Copa Sul-AmericanaMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 20/05/2022 18:34

O paraguaio Olimpia, o colombiano Junior Barranquilla e o argentino Unión Santa Fé têm algo em comum em 2022: o Fluminense não conseguiu fazer gol jogando como visitante contra os três adversários. E agora, após eliminação na Libertadores, o Tricolor está muito perto de dar adeus à Copa Sul-Americana, a não ser que consiga um milagre e vença, também fora de casa, o fraco Oriente Petrolero, da Bolívia, por seis gols de diferença, além de ter que torcer por empate entre Junior e Unión.



Mesmo com um elenco repleto de experientes jogadores, o Fluminense se mostrou um time muito frágil e sem personalidade jogando como visitante nas competições sul-americanas de 2022. A primeira impressão até foi positiva, com uma vitória sobre o Millioarios, da Colômbia, pela segunda fase da pré-Libertadores, por 2 a 1. Mas, depois, o que se viu foram decepções em sequência.



Ainda sob o comando de Abel Braga, o Tricolor foi ao Paraguai com a vantagem de poder perder por um gol de diferença, mas, numa atuação muito ruim em que abdicou do ataque, o time foi castigado no fim e perdeu por 2 a 0, sendo eliminado antes de chegar à fase de grupos da Libertadores nos pênaltis.



Restou a Sul-Americana, mas logo na primeira partida como visitante veio o balde de água fria que contribuiu muito para a situação atual. Desorganizado e sem vibração, o Fluminense foi atropelado pelo Junior Barranquilla e perdeu por 3 a 0. Na quinta-feira na Argentina, já sob o comando de Fernando Diniz, o time que precisava vencer a qualquer custo voltou a criar quase nada, ficando no empate em 0 a 0 e praticamente dando adeus ao sonho da conquista internacional na temporada.



Desempenho do Fluminense fora de casa em competições sul-americanas em 2022:

Jogos: 4

Vitória: 1

Empate: 1

Derrotas: 2

Gols marcados: 2

Gols sofridos: 4