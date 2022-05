Germán Cano tem 15 gols no ano pelo Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 21/05/2022 10:48

Rio - Com 15 gols marcados na atual temporada, o argentino Germán Cano é o principal goleador do Fluminense em 2022 e pode também ingressar em um grupo importante na história do Tricolor das Laranjerias.

Bastam dois gols para o centroavante entrar no top 10 de maiores artilheiros estrangeiros da história do Flu. Ele ultrapassará Yony González, na décima posição, com 17 gols, com mais três tentos anotados e alcançaria outro jogador importante.

Com mais três gol, Cano igualaria a marca de Petkovic, nono colocado, com 18 gols. O jogador terá a primeira chance neste domingo, às 16h, contra o Fortaleza, no Castelão. Seu contrato com o Fluminense vai até o fim de 2023 e o atacante já caiu nas graças do torcedor.

Veja o top 10 artilheiros estrangeiros do Fluminense:

1º – Welfare (1913-1924) – 167 gols

2º – Russo (1933-1944) – 156 gols

3º – Doval (1976-1978) – 71 gols

4º – Romerito (1984-1989) – 59 gols

5º – Darío Conca (2008-2011/2014-2015) – 56 gols

6º – Villalobos (1951-1954) – 38 gols

7º – Rongo (1940-1941) – 35 gols

8º – Buchan (1905-1909) – 25 gols

9º – Petkovic (2005-2006) – 18 gols

10º – Yony González (2019) – 17 gols

— – Germán Cano (2022) – 15 gols