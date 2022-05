Germán Cano - atacante do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Germán Cano - atacante do FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 20/05/2022 20:25

Rio - Após ter a cidadania no Rio de Janeiro aprovada na Assembleia Legislativa do estado, na última quinta-feira, Germán Cano tornou-se oficialmente carioca. O presidente da casa, André Ceciliano (PT/RJ), promulgou nesta sexta-feira o título ao jogador pelos serviços prestados e identificação com o município.

O atacante, que atuou no Vasco por duas temporadas e hoje defende o Fluminense, não esteve presente na ocasião pois está em viagem com o Tricolor. A informação foi divulgada pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!



A inciativa para tornar Cano um cidadão carioca ocorreu em abril, proposta pelo deputado Gustavo Tutuca (PP/RJ), e foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. A votação no plenário e ocorreu em sessão única. Além do jogador, o zagueiro Joel Carli e o empresário John Textor, do Botafogo, também serão homenageados na ALERJ. Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, foi outro a receber o título.