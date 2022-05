Fred, Wellington e Cano fazem 'L' em homenagem ao filho do argentino - MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 21/05/2022 17:20

Rio - A CBF divulgou mais uma parte da tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, agora das rodadas 11 a 15. O Fluminense terá Atlético-GO, Avaí e Corinthians em casa, além de atuar como visitante contra América-MG e Botafogo. O Tricolor entra em campo pela competição neste domingo, às 16h, contra o Fortaleza.



Antes disso, o Flu ainda terá, além do jogo no Castelão, confrontos contra o Oriente Petrolero (BOL) pela Sul-Americana, além das partidas do Brasileirão contra Flamengo no Maracanã (29/05), Juventude, fora (05/06) e Atlético-MG, em casa (08/06).

O Fluminense iniciou a sétima rodada na 12ª posição, com oito pontos. São duas vitórias, dois empates e duas derrotas até o momento no Brasileirão.



VEJA OS JOGOS DAS PRÓXIMAS RODADAS:



7ª rodada

Fortaleza x Fluminense - 16h

Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Transmissão: Globo e Premiere



8ª rodada

Fluminense x Flamengo - 18h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere



9ª rodada

Juventude x Fluminense - 11h

Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere



10ª rodada

Fluminense x Atlético-MG - 21h30

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere



11ª rodada

Fluminense x Atlético-GO - 19h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere



12ª rodada

América-MG x Fluminense - 21h30

Independência, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Globo e Premiere



13ª rodada

Fluminense x Avaí - 19h

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere e SporTV



14ª rodada

Botafogo x Fluminense - 16h

Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere



15ª rodada

Fluminense x Corinthians - 16h30

Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere